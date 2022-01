Google processada nos EUA por práticas “enganosas” na localização de utilizadores

Três estados norte-americanos decidiram avançar com um processo contra a empresa da Alphabet. As acusações alegam que a tecnológica está a recorrer a práticas “enganosas” no que diz respeito ao registo de localizações.

Google processada nos EUA por práticas “enganosas” na localização de utilizadores









