Produção de fruta em queda devido a calor e granizo. Pera deverá cair 35%

A produção de fruta em Portugal deverá cair nos próximos meses. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicadas esta quarta-feira, a próxima campanha será "pouco produtiva", nomeadamente no que toca a frutos frescos e vinha.



Em alguns casos as quebras serão expressivas. A produção de pera deverá cair 35%, naquela que será uma das "menos produtivas campanhas das últimas duas décadas". Para o pêssego prevê-se uma diminuição de 30%, enquanto a produção de maçã deverá recuar 20% face à última campanha. Prevê-se ainda uma queda de 5% na uva para produção de vinho, sendo que no interior Norte e Centro as quebras vão oscilar entre 20% e 30%.





Esta descida deve-se a "uma série de situações adversas", explica o INE, nomeadamente a proliferação de "fenómenos meteorológicos extremos como granizo ou temperaturas muito elevadas". O mês de julho foi o mais quente desde 1931, como nota o INE, com uma temperatura média de 25,1 Cº.Na campanha da amêndoa, por exemplo, é esperada uma diminuição da produtividade "da ordem dos 5%, sobretudo em resultado das condições meteorológicas por altura da floração/vingamento em Trás-os-Montes".A colheita de tomate, que começou no final de julho, deverá render menos 10% face a 2019, ao passo que a produção de arroz poderá encolher 5%, devido à escassez de água, naquele que será um "resultado significativamente inferior à média dos últimos cinco anos".O INE ressalva ainda que a produção de cereais de outono/inverno, "cuja colheita ainda decorre em algumas regiões, deverá ficar abaixo das 200 mil toneladas pelo segundo ano consecutivo", recuando 5% face ao ano passado.