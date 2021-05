Programa Apoiar distribuiu 923 milhões

Entre dezembro de 2020 e 31 de março deste ano o Programa Apoiar financiou 56 mil empresas em Portugal com 923 milhões de euros a fundo perdido. Alojamento e restauração concentraram mais de metade das verbas enquanto um quarto das empresas algarvias foi ajudada.





Os dados são da Informa D&B que esclarece ainda que 83% das entidades apoiadas eram microempresas dependentes da circulação e proximidade de pessoas. O setor mais apoiado foi o alojamento e restauração responsável por 41% das empresas e 52% do montante total.





Dentro da restauração foram apoiadas 12 mil empresas, que correspondem a 44% do subsetor, e 26% de todos os cafés e pastelarias, quase 6 mil.





As empresas do comércio a retalho constituíram 19% de todas as empresas apoiadas e amealharam cerca de 14% dos 923 milhões. Sensivelmente a mesma quantia foi distribuída entre operadores de "serviços gerais" que contabilizaram 17% das empresas apoiadas no total, enquanto as empresas dos transportes recolheram cerca de 4% dos fundos correspondendo a 7% das empresas ajudadas. Os restantes setores de atividade, que perfazem 16% das empresas, receberam 16% dos fundos.





Fora do alojamento e restauração, o subsetor mais apoiado foi o dos transportes terrestres com 4.135 empresas, mas o subsetor mais coberto pelos apoios foi o dos serviços turísticos, que viu 37% das empresas receber apoios a fundo perdido, tendo esta percentagem elevada beneficiado de "muitas empresas de pequena dimensão de transporte individual de passageiros" associadas ao TVDE e outros pequenos serviços turísticos.





Por regiões, as empresas algarvias foram as que mais recorreram ao Programa Apoiar – mais de um quarto recebeu apoios (25,4%). Ainda assim, face à densidade empresarial na Área Metropolitana de Lisboa e na zona Norte do país estas regiões concertaram 70% das empresas apoiadas, com 70% dos fundos.