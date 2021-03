Programa Apoiar reaberto para novas candidaturas até 16 de abril

O programa Apoiar, de subsídios a fundo perdido, está reaberto para novas candidaturas. Segundo o aviso publicado esta quinta-feira no portal Compete 2020, a receção de candidaturas estará disponível até 16 de abril, ou quando a dotação prevista, de 1.000 milhões de euros, for esgotada.Nesta nova fase, "são reforçados os apoios às empresas com quebras de faturação superiores a 50% e aumentados os atuais limites máximos de apoio". É também alargado "o âmbito setorial a atividades económicas diretamente afetadas pela suspensão e encerramento de instalações e estabelecimentos que integram as cadeiras de valor do setor turístico, dos eventos e da restauração, nomeadamente a panificação, a pastelaria e a fabricação de artigos de pirotecnia", que estavam excluídas dos apoios até agora.

Leia Também Governo prolonga candidaturas ao programa Apoiar até 25 de março

Leia Também O que já se sabe sobre os apoios que aí vêm

Assim, as microempresas que registem quebras de faturação entre 25% e 50% poderão receber até 10 mil euros. Para as pequenas empresas com quebras semelhantes o apoio ascende ao máximo de 55 mil euros e as médias empresas poderão receber até 135 mil euros.Se as quebras forem superiores a 50%, o valor do apoio aumenta. As microempresas poderão receber até 15 mil euros e as pequenas empresas são elegíveis para um apoio máximo de 82.500 euros. Já as médias organizações podem receber até 202.500 euros.A este apoio, acresce uma ajuda extraordinária, relativa ao primeiro trimestre de 2021, cujo valor equivale ao montante do incentivo apurado para o quarto trimestre do ano passado. Incluindo este apoio extraordinário, as microempresas poderão receber um montante máximo de 18.500 euros, as pequenas empresas serão elegíveis para uma ajuda até 103.125 euros e as médias empresas receberão até 253.125 euros.As empresas que já tiverem candidaturas aprovadas não precisam de apresentar um novo pedido para ter acesso à majoração do apoio. Devem apenas "apresentar o pedido de pagamento final no qual conste a declaração subscrita por contabilista certificado, responsável pela contabilidade da empresa, que confirme o apuramento da diminuição registada na faturação registada no 4º trimestre de 2020, dispensando-se nestes casos, por serem projetos já aprovados, nova consulta à AT".

O programa Apoiar estava encerrado para novas candidaturas desde 05 de fevereiro. No passado dia 12 de março, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, tinha sinalizado a reabertura dos avisos para 25 de março.



Neste âmbito, foi também aberto um novo aviso para o programa Apoiar Rendas, igualmente até 16 de abril, que passa a incluir "qualquer contrato de exploração ou cedência de imóvel". Tem uma dotação de 150 milhões de euros, que acrescem aos 150 milhões do primeiro aviso.

Leia Também Candidaturas ao Apoiar encerram à meia-noite



Também o programa Apoiar +Simples foi reaberto esta quinta-feira, com uma dotação de 50 milhões de euros, para passar a incluir "empresários em nome individual sem contabilidade organizada, independentemente de terem ou não trabalhadores por conta de outrem".