PRR prevê injetar 5 mil milhões diretamente nas empresas

"O PRR português tem como uma das suas principais preocupações apoiar o tecido empresarial português na recuperação da crise pandémica e na transição para uma atividade mais digital e amiga do ambiente. Nesse âmbito, para o período entre 2021 e 2026, existem diversas componentes do PRR que preveem apoios diretos às empresas portuguesas", pode ler-se no Programa de Estabilidade.



É neste contexto que as empresas vão receber um apoio direto de 5 mil milhões de euros. Deste total, 1.550 milhões de euros serão destinados à capitalização das empresas, 1.364 milhões de euros à inovação, 715 milhões para a descarbonização, 650 milhões para a transição digital, 630 milhões para qualificações de recursos humanos, enquanto 145 milhões vão ser atribuídos à bioeconomia.





O documento refere ainda que haverá um apoio indireto ao setor empresarial de 2,7 mil milhões de euros. Este montante distribui-se por várias vertentes: 690 milhões para infraestruturas, 578 milhões para digitalização da administração pública, 267 milhões para justiça económica e ambiente de negócios, 406 milhões para qualidade das finanças públicas, 371 milhões para hidrogénio e renováveis, 390 milhões de euros para gestão hídrica e, por fim, 70 milhões destinados à eficiência energética dos edifícios.





Além disso, refere o programa, "o apoio ao tecido empresarial terá como braço forte a capitalização do Banco Português de Fomento, que servirá para apoiar o desenvolvimento da economia através da disponibilização de soluções de financiamento".