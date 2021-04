Governo admite ir até aos 5 mil milhões de empréstimos no PRR para capitalizar empresas

Leia Também Assista à apresentação do aguardado PRR

Leia Também Saiba como Portugal vai aplicar o dinheiro da bazuca europeia

O Governo não fez ouvidos moucos às críticas feitas pela direita partidária, patrões, economistas e académicos de que o Plano de Recuperação e Resiliência prestava pouca atenção às empresas, designadamente à necessidade de apoio à capitalização de um setor empresarial necessariamente pelos efeitos da pandemia.Tal como previsto na versão anterior do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), submetida em fevereiro a consulta pública, o Executivo mantém, no documento final apresentado esta tarde num evento em Coimbra, o recurso aos 13,9 mil milhões de euros de subvenções a fundo perdido a que tem direito através do fundo de recuperação da União Europeia (Próxima Geração UE).Mantém também os 2,7 mil milhões de euros da componente de empréstimos (praticamente metade da verba que chegou a ser considerada no esboço inicial) em condições favoráveis a que os Estados-membros poderão aceder, um valor que foi revisto em baixa pelo facto de a Comissão Europeia ter decidido que esses fundos a crédito iriam somar à dívida pública, que no caso português escalou acima dos 130% do PIB na sequência da crise pandémica.Ou seja, Portugal pretende assim aceder a um total de 16,644 mil milhões de euros do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o instrumento que vai distribuir o essencial dos 750 mil milhões de euros que vão compor o fundo de relançamento económico europeu.Mas no decurso das críticas aos meios escassos disponibilizados às empresas, agora o Governo assume a possibilidade de se candidatar a mais 2,3 mil milhões de euros (elevado para 5 mil milhões de euros o total de verbas a crédito) de empréstimos do Próxima Geração UE, os quais serão pedidos a Bruxelas até 2022 se a procura assim o exigir.Como explicou o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, "fica inscrito no PRR o compromisso de se solicitar a utilização de uma verba adicional de 2,3 mil milhões de euros [de empréstimos] para reforçar a capitalização e inovação" das empresas, contudo apenas "desde que se verifique uma procura" que o justifique. É que como revelou o governante responsável pela gestão dos fundos comunitários, esta versão final do PRR prevê já o reforço em 300 milhões de euros da rubrica destinada à capitalização das empresas.(Notícia em atualização)