Ramada quer antecipar dividendo de 1,15 euros

Paulo Duarte/Negócios

A Ramada, que integrou este ano o principal índice nacional – o PSI-20, planeia adiantar a distribuição de cerca de 30 milhões euros em dividendos, decisão que resulta da "evolução favorável dos resultados" e que se traduz em 1,15 euros por acção.



A Ramada "encetou um processo com vista à deliberação de adiantamento sobre os lucros" que pode ir até à quantia de 29.487.678 euros. Isto "constatando a evolução favorável dos resultados durante a parte já decorrida do presente exercício e a existência de liquidez compatível com adiantamento sobre os lucros", justifica a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários.



O pedido, entregue pelo conselho de administração para certificação pelo revisor oficial de contas e para aprovação do conselho fiscal, voltará à mesa dos administradores na primeira quinzena de Novembro, altura em que será dado o veredicto final.

A Ramada – que deixou cair o "F." do nome com que entrou para o PSI-20, em substituição da Novabase – pagou a partir de 30 de Maio um dividendo de 2,23 euros, correspondente ao exercício do ano anterior.

Nos primeiros nove meses deste ano, as receitas totais da Ramada ascenderam a 98,37 milhões de euros, um aumento de 65,5% face à facturação em igual período do ano passado. Este disparo nos lucros deveu-se à venda da totalidade do capital da Ramada Storax e das suas subsidiárias na França, Reino Unido, Bélgica e Espanha, que suportavam a rede internacional de distribuição. Os ganhos com esta operação, aprovada em Maio pela Autoridade da Concorrência e que significou o abandono da actividade de soluções de armazenagem, ascenderam a 59 milhões de euros.