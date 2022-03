Chelsea perde patrocínio da Three por causa das sanções a Abramovich

Hyundai Motor Co. também já está a reavaliar a sua relação com o clube e a Nike, o maior patrocinador com um contrato de 900 milhões de libras (1,1 mil milhões de euros) em 15 anos, ainda não quis fazer qualquer comentário ao assunto. Ainda assim, a Bloomberg sublinha que a Nike já suspendeu as suas vendas na Rússia.





O Chelsea perdeu um dos seus principais patrocinadores. A Three, uma empresa de telecomunicações, disse esta sexta-feira que já não está interessada na relação com o clube de topo da liga inglesa, na sequência das sanções aplicadas pelo governo do Reino Unido ao presidente da equipa de futebol, Roman Abramovich. A perda é significativa: representa um corte de 26% nas receitas anuais de patrocínios, revela a Bloomberg.Segundo a agência de notícias, a Three paga 40 milhões de libras, o equivalente a 47,7 milhões de euros, por ano para colocar o seu logotipo nas camisolas dos jogadores. A equipa arrecada anualmente cerca de 155 milhões de libras em patrocínios, cerca de 185 milhões de euros.A prejudicar as relações estão as sanções aprovadas pelo Executivo britânico ao dono do clube, pela sua ligação a Vladimir Putin, o presidente russo que invadiu a Ucrânia. Os ativos de Abramovich foram cancelados e clube só pode operar em condições muito limitadas. Não pode gastar mais de 20 mil libras (24 mil euros) em viagens ao exterior para os jogadores e restante equipa técnica, não pode transferir bens do seu estádio em Stamford Bridge e não pode vender bilhetes para os jogos. Basicamente, um clube que em 2021 obteve receitas no valor de 437 milhões de libras (521 milhões de euros) pode agora vender hambúrgueres e cervejas, assinala a Bloomberg.