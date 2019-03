Reservas para primeiro Porsche elétrico dão milhões à construtora

DR

Apesar de só dever chegar ao mercado em janeiro do próximo ano, o Taycan, primeiro modelo elétrico da Porsche, conta já com mais de 20 mil pré-encomendas na Europa, indicou a fabricante alemã em comunicado.

Segundo a marca, mais de 20 mil pessoas registaram-se para integrar a lista de potenciais compradores, tendo desembolsado 2.500 euros de taxa de registo. Isso significa que só com estas cauções a Porsche terá arrecadado cerca de 50 milhões de euros.

"O esmagador interesse no Taycan mostra-nos que os nossos clientes e fãs estão tão entusiasmados com o primeiro Porsche elétrico como nós estamos. Por isso estamos a aumentar a nossa capacidade de produção", afirmou Detlev von Platen, administrador responsável pelas vendas da Porsche, citado num comunicado.

Os primeiros Taycan deverão chegar ao mercado em janeiro de 2020. A apresentação oficial está agendada para setembro deste ano, provavelmente no Salão Automóvel de Frankfurt.

Apesar de ainda não ter revelado todas as especificações do novo modelo, a Porsche já confirmou que o Taycan terá uma autonomia de 500 quilómetros, uma potência de 600 cavalos e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h inferior a 3,5 segundos.

No mercado dos EUA, os compradores do Taycan terão direito a três anos de carregamentos gratuitos na rede de postos geridos pela Electrify America, do grupo Volkswagen.