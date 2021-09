Ruben Eiras é o novo secretário-geral da associação Fórum Oceano

Ruben Eiras é, desde o início do mês, o novo secretário-geral da Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar. O gestor e ex-deputado regional da Madeira pelo PS sucede a Rui Azevedo, que assegurou a direção executiva da Fórum Oceano ao longo dos últimos 12 anos e que continuará a colaborar com a Associação, como consultor estratégico.



"É com elevada honra, motivação e empenho que abraço este novo desafio", diz Eiras, citado em comunicado. Considera que a Fórum Oceano tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais efetivo no apoio à estruturação de um cluster industrial da economia do Mar competitivo e sustentável em Portugal, o que é visto pelo regular crescimento do volume de associados e pelo crescente número de projetos de relevância estratégica que lidera ou em que está envolvida.



O novo secretário-geral diz que o principal foco estratégico do mandato será "continuar e aprofundar este percurso de crescimento sustentável da Fórum Oceano, consolidando o seu papel como entidade gestora do Cluster do Mar Português, em linha com o reconhecimento oficial atribuído pelo Ministério da Economia, no enquadramento da política de clusters industriais europeia".



Nesse sentido, pretende concentrar energias no reforço da ação como agente catalisador de um ecossistema de empreendedorismo, inovação, financiamento e investimento que estruture uma economia do mar assente em modelos de negócio ligados ao ambiente, social e de governo societário (ESG na sigla em inglês).



"A Fórum Oceano almeja contribuir para que as atuais empresas incumbentes e a nova geração de start-ups azuis criem novos negócios lucrativos que digitalizem, descarbonizem e ‘circularizem’ os produtos e serviços. São estas as oportunidades procuradas pelas novas vagas de financiamento público e privado: soluções empresariais rentáveis e ambientalmente inteligentes, que permitam a adaptação e a mitigação das Alterações Climáticas. O Oceano é um elemento crítico no sucesso desta equação. E nesta linha o empreendedorismo português pode gerar negócios transformadores com o seu Mar nos setores alimentar, energético, portuário, turístico e dos transportes", remata Ruben Eiras.

Antes de assumir a função de Secretário-Geral, no último ano e meio, Ruben Eiras exerceu a função de Coordenador para a Economia Azul, Inovação, Investimento e Financiamento na Fórum Oceano. É mentor do Programa de aceleração de start-ups Ocean Stream do Creative Destruction Lab, sediado no Canadá, como também é mentor do Sustainable Ocean Accelerator e ‘coacher’ da BlueInvest Platform da Comissão Europeia.

Foi eleito Deputado pelo Partido Socialista à XII Legislatura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Exerceu as funções de Diretor-Geral de Política Marítima do Ministério do Mar de Portugal, promovendo uma economia azul inovadora e sustentável, como também as de Assessor para a indústria, inovação e energia da Ministra do Mar de Portugal.

Anteriormente à sua carreira enveredar pela rota da economia do Mar, foi Gestor de Ciência e Tecnologia na Galp Energia e Diretor do Programa de Segurança Energética da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.





É Doutorado em Política de Segurança Energética na área da História, Defesa e Relações Internacionais, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa – Instituto Universitário de Lisboa e pela Academia Militar, sendo também diplomado com o Mestrado Executivo em Sistemas de Energia Sustentável do Programa MIT-Portugal.

Foi membro do Grupo de Peritos em Gás Natural da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE) e Membro Técnico do Grupo de Trabalho SAS de Segurança Energética da Organização de Ciência e Tecnologia da NATO.