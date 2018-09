Rui Bento troca liderança da Uber Portugal pela Uber Eats

Rui Bento, que desde 2014 liderava a Uber em Portugal, abandona agora este cargo para assumir as rédeas das operações da Uber Eats no sul da Europa.





Nos quatro anos durante os quais esteve à frente da Uber, a operação em Portugal expandiu pelas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, a região do Algarve e as cidades de Braga e Guimarães. A gama de produtos também se multiplicou, contando de momento o mais económico UberX, o UberBlack e até um mais ecológico UberGreen. Em 2017, Rui acumulou as funções de gestor da Uber no mercado espanhol.