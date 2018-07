Sacyr Somague constrói dois hotéis em Lisboa por 13 milhões

A Sacyr Somague ganhou os contratos para a construção de dois novos hotéis em Lisboa: o The Emerald House e o Hotel Casal Ribeiro, informou esta terça-feira a construtora espanhola. O orçamento para os dois projectos ascende a 13 milhões de euros.

As obras para o The Emerald House, situado na rua das Janelas Verdes, iniciaram-se este mês e o projecto implica a demolição do edifício existente, mantendo as fachadas, e a reconstrução do interior. A área total de intervenção é de 3.700 metros quadrados (m2), dos quais 450 m2 ao nível subterrâneo. A nova unidade contará com 67 quartos.

O projecto foi adjudicado pela GoldenFlamingo e o prazo para as obras é de 14 meses, refere o comunicado.

O novo Hotel Casal Ribeiro, situado na rua com o mesmo nome (junto ao Saldanha), será um hotel de quatro estrelas com 56 quartos. O projecto prevê a demolição de um antigo edifício de escritórios e a construção do novo hotel. A superfície de construção será de 3.600 m2, 675 m2 dos quais ao nível subterrâneo.

O projecto foi adjudicado pela Flamingo Tranquility e as obras deverão ficar concluídas no prazo de 15 meses.

Ambos os projectos foram elaborados pelo atelier de arquitectura Saraiva e Associados. Contactado pelo Negócios, o atelier confirmou que as obras nos dois projectos foram iniciadas este mês.

"Estas adjudicações são um reconhecimento das nossas capacidades e Know-How na reabilitação e construção de novos edifícios. Os contratos contribuirão para dar um novo impulso à nova Sacyr Somague", refere o CEO da construtora, Eduardo Campos, citado no comunicado.

(Notícia actualizada às 15:15)