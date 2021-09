Despedimento coletivo é "irreversível". Saint-Gobain espera integração de 20 pessoas em empresas locais

A Saint-Gobain Sekurit continua a negociar com os trabalhadores no âmbito do processo de despedimento coletivo, resultante do encerramento da fábrica em Santa Iria da Azóia. Em comunicado, a empresa refere que as negociações vão prosseguir nos próximos dias 24, sexta-feira, e 28, terça-feira.



Este acordo sobre datas para reuniões resulta do terceiro encontro com os trabalhadores, que decorreu esta terça-feira, 21, nas instalações da empresa. A fabricante de vidro automóvel volta a reiterar a "irreversibilidade da decisão de encerramento da atividade produtiva" nesta reunião.

A Saint-Gobain Sekurit refere na mesma nota que transmitiu também aos representantes dos trabalhadores um ponto de situação sobre os "contactos já realizados com empresas da zona de Santa Iria de Azóia, sendo que é possível expectar neste momento a colocação de duas dezenas de trabalhadores." Estas duas dezenas vão além "dos seis que é possível manter no armazém a instalar em Palmela".