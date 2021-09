Saint-Gobain tenta compromisso. Empresa sugere recolocar 97 trabalhadores

o encerramento da fábrica em Loures, a empresa compromete-se ainda a

A Saint-Gobain quer recolocar 97 trabalhadores da empresa, 51 dos quais em empresas independentes da região de Lisboa e 10 em empresas do Grupo Saint-Gobain em Espanha. Apósaumentar o montante da contrapartida financeira para os trabalhadores afetados.A proposta foi apresentada esta sexta-feira numa reunião que juntou a Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e representantes dos trabalhadores e da empresa. A recolocação proposta pela multinacional francesa junta-se à já anunciada integração de seis funcionários da Saint-Gobain no armazém a instalar em Palmela.A intenção da Saint-Gobain é que os trabalhadores sejam recolocados em "36 postos de trabalho nas empresas do Grupo Saint-Gobain em Portugal, 51 em empresas independentes da região de Lisboa e 10 em empresas do Grupo Saint-Gobain em Espanha, num total de 97 postos de trabalho"."A questão das recolocações é uma das razões por que é importante avançar rapidamente com o processo negocial, pois as oportunidades de recolocação são sempre muito efémeras e se o processo se alongar podem perder-se – como foi mais uma vez salientado pelos representantes da empresa na reunião de hoje", refere a empresa, em comunicado.A recolocação abrange a maioria dos 130 trabalhadores afetados pelo fecho da fábrica de Santa Iria da Azóia, em Loures, e será "voluntária", estando dependente da aceitação pelos trabalhadores das alternativas apresentadas.



Foi ainda acordado que o aumento do montante da contrapartida financeira para os trabalhadores para "um valor 75% acima do valor da indemnização legal de cada trabalhador".





Leia Também Saint-Gobain Sekurit Portugal fecha e despede 130 trabalhadores