Papa leva preços do alojamento às alturas. Aumentos chegam a 600%

A visita do Papa Francisco a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, programada para o início de agosto, está a provocar uma escalada dos preços do alojamento, com aumentos de até 600%, noticia esta segunda-feira o Correio da Manhã Segundo o jornal, no Parque das Nações, um T3 custa 2.439 euros por dia, quando aos dias de hoje pode ser arrendado por 343 euros.A especulação abrange o arrendamento de apartamentos assim como o de quartos de hotel e estende-se aos bairros vizinhos. Em Moscavide, por exemplo, há quem peça 5.000 euros por uma semana, com uma estadia a poder chegar a 4.000 euros por casal.