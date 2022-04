Salvador Caetano compra negócio da Renault na Hungria

A AutoWallis Caetano, uma "joint venture" entre o grupo Salvador Caetano e a húngara AutoWallis, celebrou um acordo com o grupo Renault para assumir o negócio de distribuição do construtor automóvel na Hungria, que passa pela aquisição da sua subsidiária integral no país magiar para as atividades de importação e distribuição das marcas Renault, Dacia e Alpine.

"O grupo Renault selecionou os Grupos Salvador Caetano e AutoWallis pela forte experiência na distribuição automóvel e profundo conhecimento dos mercados locais, o que permitirá capitalizar as competências das equipas locais e fortalecer a parceria com a rede de concessionários", anuncia a "joint venture", em comunicado.

Sem revelar o valor do negócio nem a dimensão da retalhista automóvel local, a AutoWallis Caetano avança que esta transação com a Renault "envolve a transferência de todos os atuais colaboradores do grupo Renault e a aquisição de todas as atividades da rede de concessionários na Hungria".



A transação foi submetida à aprovação das autoridades competentes e o início das operações da AutoWallis Caetano está previsto para 1 de junho de 2022.





"Este acordo no mercado húngaro é mais um passo na parceria da Salvador Caetano com o grupo Renault e no nosso plano de expansão na Europa. A ‘joint-venture’ com o grupo AutoWallis abre uma excelente oportunidade para desenvolver ainda mais os pilares da nossa estratégia e contribui para a Renaulution na Hungria", enfatiza Miguel Ramos, CEO do grupo português.





"O Grupo Salvador Caetano é um parceiro de longa data do grupo Renault, enquanto o grupo AutoWallis é um distribuidor reconhecido na região da Europa Central e Oriental, incluindo a Hungria. Estes foram escolhidos pela sua complementaridade. Graças a este acordo, estou muito confiante de que o Grupo Renault alcançará a sua ambição de Renaulution na Hungria", afirma Philippe Buros, vice-presidente sénior de Vendas & Marketing e Serviços do grupo francês.





Uma operação que surge no âmbito do "Renaulution", plano estratégico da Renault, apresentado no início do ano passado, que prevê uma redução dos custos em três mil milhões de euros até 2025, à luz do qual o grupo está a rever a sua estratégia de distribuição.





Cotada na Bolsa de Budapeste, a AutoWallis pretende tornar-se "numa empresa de referência no que toca ao comércio de veículos e prestação de serviços de mobilidade na região da Europa Central e Oriental até ao final da década, ampliando a sua carteira de investimentos no setor automóvel através de aquisições e desenvolvimento de negócios".

Presente em 14 países da Europa Central e Oriental (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Kosovo, Montenegro, Macedónica do Norte, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia), o grupo AutoWallis atua no comércio a retalho e por grosso de veículos, peças e acessórios, na prestação de serviços de reparação e manutenção, assim como no aluguer de veículos de curta e longa duração.

O grupo representa automóveis e motos das marcas BMW, Dacia, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Maserati, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SsangYong, Suzuki e Toyota, além de peças de reposição Saab e rent-a-car Sixt.

Grupo gaiense com 167 revendedores na Suécia e 58 na Dinamarca



Esta "joint venture" para a Hungria ocorre quase dois meses depois de o grupo Salvador Caetano ter anunciado um acordo do mesmo género para ficar com a operação da Renault na Suécia, que inclui a sucursal na Dinamarca, através de uma parceria 50/50% com a sueca Hedin Mobility.

A Hedin Caetano AB passa a deter a Renault Nordic AB, que vendeu no ano passado 17.499 veículos de passageiros e 8.936 veículos comerciais nos dois mercados, contando atualmente com uma rede de 167 revendedores na Suécia e 58 na Dinamarca.

A sueca Hedin Mobility opera na distribuição e retalho automóvel emprega cerca de 6.200 pessoas e estima vender 230 mil veículos em 2022, incluindo no seu portfólio 33 marcas automóveis com representação em mais de duas centenas de localizações distribuídas pela Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suíça e Alemanha.

Na altura, tendo a transação sido igualmente submetida às autoridades competentes para aprovação, o início das operações da nova organização ficou agendado para 1 de maio próximo.