Santa Casa arrisca coima por não ter notificado AdC da compra do Hospital da Cruz Vermelha

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa adquiriu a maioria (54,9%) do capital da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Santa Casa comprou a totalidade do capital da Cruz Vermelha naquela instituição, no âmbito de um processo negocial que "cria as condições necessárias para o reforço da missão daquele prestigiado hospital no sistema de saúde português", referiu na altura uma nota de imprensa conjunta.

As entidades subscritoras afirmaram que a transação teve em conta "a responsabilidade pela recapitalização da Sociedade Gestora do HCV", bem como o desenvolvimento a curto prazo de um programa de reestruturação da atividade operacional, que será assumida pela Santa Casa, na qualidade de acionista maioritária.

A Autoridade da Concorrência acusou esta terça-feira a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa da "realização de uma operação de concentração sem notificação prévia". Segundo o supervisor, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa adquiriu o controlo exclusivo da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, que gere o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, sem notificar previamente a operação e, consequentemente, sem ter obtido a não-oposição prévia da AdC.Segundo o comunicado enviado pela Autoridade da Concorrência, a operação de concentração em causa foi concretizada em 14 de dezembro do ano passado, tendo somente sido notificada à AdC em 28 de maio deste ano, depois de um processo de averiguação desencadeado em fevereiro pela autoridade liderada por Margarida Matos Rosa.A Santa Casa pode agora exercer os direitos de audição e defesa. Em dezembro do ano passado, a