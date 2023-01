Santander cumpre requisitos mínimos prudenciais exigidos pelo BCE

O Santander Totta disse hoje que cumpriu plenamente os requisitos mínimos prudenciais, exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE), em termos de CET1, Tier 1 e rácio total, foi hoje comunicado ao mercado."O Santander Totta, SGPS, S.A., cumpria plenamente, considerando os rácios de capital ('fully loaded') registados em 30 de setembro de 2022, os requisitos definidos, em termos de CET1 ('Common Equity Tier 1'), de Tier 1 e rácio total", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo a mesma nota, o BCE anunciou os requisitos mínimos prudenciais de capital a serem observados em 2023 e o Banco de Portugal (BdP) comunicou a reserva adicional exigida ao Santander.Assim, o CET1 exigido em 2023 é de 8,344% e o banco apresentava, em 30 de setembro, 17,31%.Por sua vez, o Tier 1 apontado é de 10,125%, sendo que o Santander tinha 19,90 no final de setembro do ano passado.Já o total exigido é de 12,500% e o Santander contava com 20,30%.