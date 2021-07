Santos “depena” Santos pelo título de Rei dos Frangos

Leia Também Detenção de Vieira já retirou 5,3 milhões de valor em bolsa à Benfica SAD

José António dos Santos, presidente do grupo Valouro. Pedro Elias/Negócios

"Mais uma vez, a nossa empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda, com sede em Leiria e com 19 churrasqueiras take-away em Portugal, vem a público defender o seu bom nome e vincar que EM NADA tem a ver com o circo metáforico 'do rei dos frangos', nem com nenhuma das pessoas envolvidas nesse grupo de peças que se vêm noticiando desde 2019".Assim começa uma nota de imprensa divulgada na quarta-feira pelo Rei dos Frangos - não "esse", o que tem merecido presença assídua nas notícias desde que Luís Filipe Vieira e o dono da Valouro foram detidos , mas o "verdadeiro", que vem agora "lutar pelo bom nome desta marca". Quem é, então, o verdadeiro Rei dos Frangos?A história da churrasqueira, que utiliza como slogan "As melhores brasas da zona", começa na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, em Leiria, a 12 de agosto de 1989, com a abertura da primeira loja. "Com frango e batata frita iniciou-se a história da nossa marca", pode ler-se no site oficial da marca.Da primeira loja até uma cadeia de restauração, foi um pulo. Em 1991, é inaugurado o segundo espaço Rei dos Frangos. "Após esta abertura e devido ao seu sucesso, os anos seguintes foram marcados por novas lojas e localizações fora de Leiria". A expansão continua até 2004, ano em que a marca inaugura a atual sede, uma fábrica de preparação e produção alimentar com mais de 7.000 metros quadrados.Seis anos depois, em 2010, a cadeia alimentar inicia a expansão internacional, com a entrega de uma encomenda para a cidade alemã de Colónia. Foi a primeira para fora de Portugal. No mesmo ano, cria "o frango assado à portuguesa ultracongelado, com molho de limão e piri-piri", que se tornou na "estrela" das exportações da empresa leiriense.A expansão continuou com a criação de uma nova marca de restauração (Frangus); com o lançamento da marca de vinhos Petiz, em 2013; e com a chegada em 2015 ao mercado asiático, mais concretamente a Hong Kong. Mais de 30 anos depois da fundação, a empresa conta com 19 lojas em regime de take-away em Portugal, três restaurantes da marca Frangus e uma marca de refeições congeladas que distribui na Europa, Ásia, América do Norte e África.Há, então, alguma associação ao outro "rei dos frangos" – José António dos Santos, administrador do grupo Valouro, que, por sua vez, está ligado a Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica? Segundo o comunicado que se tornou viral nas redes sociais, a única relação entre as duas entidades é comercial."Não existe nem existiu qualquer relação empresarial entre a nossa empresa e o Sr. José António dos Santos além da natural interação comercial entre fornecedor e comprador: a Avibom, uma das empresas do Grupo Valouro, vende matéria-prima à Churrasqueira Rei dos Frangos, concretamente, frango. Porque é de assar frango que nós percebemos, de ações e SADs... nem tanto", garantiu a empresa.O "verdadeiro" Rei dos Frangos, revela ainda a empresa, será João Carlos Paiva Santos, um dos gerentes da empresa, que "em nada está relacionado com o Sr. Luís Filipe Vieira nem com qualquer uma das empresas que dá origem aos negócios noticiados".O Negócios tentou contactar João Carlos Paiva Santos para perceber se ainda mantém a relação comercial com a Valouro ou que tipo de impacto reputacional, em concreto, é que a empresa tem sofrido, mas ainda não obteve resposta.A história da empresa já é antiga e a presença em Portugal é sólida. Mas o alcance nas redes sociais estava, até agora, ainda longe dos números que começaram a verificar-se depois da divulgação desta nota de imprensa.Se, há poucos dias, uma publicação no Facebook ou no Instagram valia cerca de 20 "gostos" e poucas ou nenhumas partilhas, agora o cenário é outro. A publicação com o comunicado de esclarecimento mereceu mais de dois mil "gostos" e mais de mil partilhas, além dos comentários de incentivo. A página do Rei dos Frangos no Facebook tem agora mais de 54 mil seguidores.E a churrasqueira aproveita a onda para interagir com os novos seguidores. "Somos cerca de 200 pessoas e não há clubite nesta empresa! Há apoiantes de muitos emblemas nacionais e ainda do Santos, do Fortaleza, do Flamengo, do Dínamo de Kiev e do Clube Sportivo Mindelense!", comentou a própria empresa na mesma publicação.A empresa de Leiria acabou por apagar das redes sociais uma frase publicada na versão inicial, que encerrava o comunicado, depois de algumas reações por parte dos seguidores. "P.S.: Como nota final, dizemos mais: os nossos gerentes até são simpatizantes do Sporting!".