Luís Filipe Vieira e "rei dos frangos" detidos. Filho do presidente do Benfica também detido

empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos", foi detido.

Em causa, de acordo com o jornal, estão suspeitas de burla qualificada ao Fundo de Resolução, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Estará também em causa para Luís Filipe Vieira uma investigação de abuso de confiança, que estará relacionada com a venda de capital da SAD do Benfica. Segundo apurou o Negócios, estará também a haver buscas na SAD.A C2, conforme o Observador avançou, está também a ser alvo de buscas, confirmou o Negócios, pelo facto de ser a gestora do fundo que tem ativos da Promovalor. Mas, ao que o Negócios sabe, não houve nesta sociedade de capital de risco constituição de arguidos.A Promovalor, empresa de Luís Filipe Vieira, é uma das maiores devedoras do Novo Banco e foi, enquanto tal, que Luís Filipe Vieira foi ao Parlamento à comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco explicar a reestruturação da dívida e o que levou o Novo Banco a registar imparidades por estes empréstimos.Luís Filipe Vieira contou, no Parlamento, que a Imosteps foi financiada pelo BES e que ficou com a sociedade com um terreno no Brasil a pedido de Ricardo Salgado. Disse mesmo que a Imosteps tinha sido um erro seu.Estas ligações foram questionadas pelos deputados na comissão de inquérito parlamentar do Novo Banco, que ouviu vários devedores. Luís Filipe Vieira foi um deles, já que a sua empresa levou ao registo de perdas de 200 milhões de euros ao Novo Banco. Estas perdas implicam que o Fundo de Resolução tenha de injetar, anualmente, dinheiro para capitalizar o Novo Banco, ao abrigo do acordo do mecanismo de capital contingente assinado quando o Novo Banco foi vendido à Lone Star.Estas buscas acontecem numa altura em que decorre uma emissão obrigacionista da Benfica SAD de 35 milhões de euros.