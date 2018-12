Savannah acorda cooperação com a Universidade do Porto e LNEG na exploração de lítio

Bloomberg

A Savannah Resources, a empresa que se dedica actualmente à exploração de lítio na Mina do Barroso, em Portugal, assinou um acordo de cooperação com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), que vão ajudar nesta mesma exploração.



Este acordo, anunciado esta terça-feira, 18 de Dezembro, pela Savannah Resources, não marca contudo o início da cooperação – vem apenas formalizá-la. As sinergias entre o trio já resultaram num estudo de mineralogia preliminar e outros documentos técnicos acerca do tratamento, recuperação e concentração do material.



"Estamos encantados por entrar neste acordo com estas duas prestigiadas organizações portuguesas. Ambas têm bom historial, inclusivamente, foi o professor Noronha da Universidade do Porto que descobriu a presença de lítio em Portugal em Grandão há cerca de 30 anos", comentou o director técnico da Savannah.



Com a exploração de lítio em Portugal, a empresa, cotada em Frankfurt, pretende tornar-se a produtora mais significativa do metal na Europa, produção que tem concentrada na Mina do Barroso. A Universidade do Porto, de acordo com o comunicado, quer afirmar-se nas práticas de ensino nas áreas das ciências exactas. Já o LNEG é uma instituição governamental de investigação e desenvolvimento, que trabalha para colmatar as necessidades da sociedade e das empresas e já conta com experiência no processamento de lítio.