Sexta, sábado e domingo representam metade da faturação nos 'shoppings'

, que congrega empresas investidoras, promotoras e gestoras de centros comerciais, além de outras ligadas do comércio a retalho e fornecedoras de serviços ao setor, conta atualmente com 95 centros comerciais em Portugal, os quais integram 8.600 lojas.

Sexta, sábado e domingo representam aproximadamente metade da faturação registada nos 'shoppings', isto só olhando para compras feitas com cartão bancário, de acordo com um estudo encomendado à Reduniq Insight pela Associação Portuguesa dos Centros Comerciais (APCC).À luz dos dados facultados pela APCC, só o domingo é responsável por mais de 17% das vendas, algo que acontecia antes da pandemia, embora o estudo, realizado em junho, não deixe de sinalizar um aumento homólogo dessa percentagem face a 2019.Olhando para o ambiente dos centros comerciais aos dias de semana, o estudo da Reduniq Insight indica que quase um terço das compras (32%) são realizadas depois das 18h, um valor que sobe para cerca de 40% se analisarmos só o setor da restauração dos 'shoppings'. Ao fim de semana, para se ter uma ideia, 20% da faturação na restauração ocorre entre as 20h e as 22h.Já no que toca às compras de supermercado, o estudo detetou um comportamento distinto nos dias úteis e nos fins de semana. Segundo os dados fornecidos pela APCC, a preferência durante a semana vai para o período entre as 18h e as 20h - correspondendo a cerca de 35% da faturação registada no dia -, ao passo que ao fim de semana é o horário entre as 11h e as 13h o favorito.A APCC