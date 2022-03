Centros comerciais. Sampaio de Mattos deixa presidência ao fim de 24 anos. Entra Cristina Moreira Santos

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) elegeu novos corpos sociais, escolhendo Cristina Moreira Santos, em representação da Sonae Sierra, para o cargo de presidente, ocupado, desde 1998, por António Sampaio de Mattos.









Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a APCC indica que a Assembleia-Geral aprovou um voto de louvor a António Sampaio de Mattos pelos 24 anos na presidência da associação, à qual esteve, de resto, ligado desde a fundação, em 1984. "A "A APCC, como instituição representativa de um sector estratégico para o comércio em Portugal e fortemente implantado no tecido empresarial, iniciará um novo período, a que corresponderá uma nova realidade, com novos desafios e conquistas, sobretudo depois de dois anos de muita incerteza", afirmou a nova líder da APCC, Cristina Moreira Santos, citada na mesma nota.



Além da nova presidente, a direção da APCC passa a contar ainda com a CBRE, representada por Luís Arrais, com a Ceetrusportugal, representada por Rui Pedro Vacas, assim como com a Klépierre, representada por Telmo Ferreira. A lista inclui ainda a Multi, representada por Pedro Congrinho, a Mundicenter, representada por Fernando Muñoz de Oliveira e a Via Outlets, representada por Nuno Oliveira.



Para os novos órgãos sociais foram também eleitos para a Mesa da Assembleia Geral a Ingka, representada por Mário Barros, que assume a presidência. Já a Widerproperty, com João Xavier, assume o cargo de primeiro secretário.

No conselho fiscal fica como presidente a MVGM, representada por Miguel Kreiseler; e como vogais o Pingo Doce, com João Araújo dos Santos, e a Movida, representada por Cristina Lopes.

A APPC, que congrega empresas investidoras, promotoras e gestoras de centros comerciais, além de outras ligadas do comércio a retalho e fornecedoras de serviços ao setor, conta atualmente com 95 centros comerciais em Portugal, os quais integram 8.600 lojas.