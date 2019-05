Simulacro na Sonae põe Cláudia e jornalistas na rua

Ao final da manhã desta quarta-feira, um simulacro para testar procedimentos de evacuação na sede da Sonae, na Maia, apanhou de surpresa quadros do grupo, incluindo a nova CEO, e jornalistas que estavam num encontro com o líder da Sonae Sierra. Veja as fotos.

No Sonae Learning Centre, situado no edifício sede do grupo, na Maia, Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, foi obrigado a interromper o seu discurso, num encontro com jornalistas, perante o barulho ensurdecedor de um alarme que ecoava por todo o edifício.