Sonae Sierra investe 151 milhões na expansão do Colombo

A Sonae Sierra vai investir 151 milhões de euros na ampliação do Centro Colombo, em Lisboa, anunciou o CEO da empresa, Fernando Guedes de Oliveira, esta quarta-feira, 8 de maio, num encontro com jornalistas, na Maia.

Já não é a primeira vez que a Sonae Sierra anuncia uma expansão do Colombo. Em 2016 anunciou um investimento de 110 milhões para a renovação deste centro, que incluía uma terceira torre de escritórios, algo que acabou por não acontecer.

Com todo o projeto já licenciado, o CEO da Sonae Sierra anunciou que o grupo tem em curso o projeto de execução para a construção de um novo edifício de escritórios, com 33 mil metros quadrados, e para a expansão da área comercial em mais 10,5 mil metros quadrados de área bruta locável.

Contrariamente ao que estava inicialmente definido, a Sonae Sierra reformulou o projeto relativo ao segmento de escritórios, optando por construir apenas um em vez de dois edifícios.

"Não gostamos do projeto com duas torres", justificou o CEO da empresa, Fernando Guedes de Oliveira.

"Em vez de duas torres, vamos construir um só edifício, muito comprido mas só com nove pisos", explicou Jorge Morgadinho, arquitecto da Sonae Sierra, também presente no encontro com jornalistas.