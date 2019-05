Sonae Sierra ganha 43 milhões com venda de um dos maiores edifícios da Alemanha

A Sonae Sierra encaixou uma mais-valia de 43,2 milhões de euros com a venda da antiga sede da falida Quelle, em Nuremberga, Alemanha, que tinha adquirido, em 2015, em sede de insolvência daquele grupo de vendas por catálogo, por 16,8 milhões de euros.

"Infelizmente, não conseguimos ser bem-sucedidos no licenciamento do complexo imobiliário que queríamos aqui desenvolver, pelo que decidimos vender esta antiga sede da Quelle por 60 milhões de euros, com uma margem muito atrativa", afirmou Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, esta quarta-feira, 8 de maio, num encontro com jornalistas, na Maia.





O grupo português vendeu esta propriedade ao Gerchgroup, para o desenvolvimento de um projeto residencial que "visa responder ao problema da falta de empreendimentos residenciais naquela cidade", explicou, garantindo que "esta operação não afetou a presença nem os negócios da Sonae Sierra no mercado alemão".