Softbank adquire participação de 5 mil milhões de dólares na farmacêutica Roche

O japonês Softbank terá adquirido uma participação na farmacêutica Roche, com um valor de 5 mil milhões de dólares. Segundo fontes próximas do tema, o conglomerado japonês é já um dos maiores investidores da Roche, através de uma participação que foi sendo construída de forma discreta.Já o Financial Times aponta que a aquisição da participação terá sido feita através da unidade do grupo que foi responsável pela "baleia de Nasdaq", quando o grupo adquiriu ações de várias empresas cotadas em Wall Street, situação que levou a um ‘rally’ das ações de tecnológicas.O FT indica que o arquitecto deste investimento terá sido Akshayy Naheta, nome que tem estado associado a alguns investimentos do Softbank vistos como mais controversos.A Roche é uma das maiores farmacêuticas do mundo. O negócio da empresa na área do diagnóstico também tem sido impulsionado pela covid-19, uma vez que a farmacêutica vende testes rápidos antigénio. À boleia dos testes e de uma rotina de testagem mais intensa à medida que os países foram levantando restrições, a Roche viu as vendas da divisão de diagnóstico subirem 51% no semestre.