Apollo com planos para emprestar quatro mil milhões ao SoftBank

O fundo Apollo, a gigante de "private equity", estará a planear emprestar cerca de quatro mil milhões de dólares (3,54 mil milhões de euros) ao grupo SoftBank, avança o Wall Street Journal, citando fontes com conhecimento do assunto.

A confirmar-se, este poderá mesmo tornar-se no maior empréstimo dentro do mercado de crédito privado, é referido pela Bloomberg.

Os termos deste empréstimo ainda não são finais, mas esta fonte avança que o juro deverá ficar-se por uma percentagem a apenas um dígito. O fundo Apolllo assegurará o empréstimo, em conjunto com a filial da área dos seguros, a Athene Holding, além de um conjunto adicional de investidores, que também vão integrar esta operação.

Esta operação chega num momento atribulado para o grupo SoftBank, que está não só a enfrentar a saída de nomes relevantes da organização mas também uma quebra no valor de algumas operações onde investiu, como a Alibaba ou a Didi.

Devido à situação pandémica e também à "caçada" da China às tecnológicas do país, o Vision Fund do SoftBank registou uma perda recorde de 7,3 mil milhões de dólares no trimestre terminado a 30 de setembro. Este montante superou as quebras de 6,11 mil milhões de dólares registadas no pico da pandemia.

Ainda assim, o grupo não tem abrandado o ritmo de operações. Só este mês o SoftBank já investiu na Cerebral Inc e ainda numa startup de logística, a Nowports, ou na Addi, na América Latina.