Revolut levanta 800 milhões de dólares em nova ronda de financiamento e avaliação sobe

A Revolut,





Este financiamento vai servir para a empresa expandir o negócio em termos de novos produtos e entradas em novos mercados, incluindo os EUA e a Índia, de acordo com a própria empresa. Recentemente, tem-se assistido a uma forte procura por empresas que aliam a tecnologia e a banca por parte dos investidores.



uma empresa britânica de serviços de pagamentos, levantou 800 milhões de dólares de investidores como o SoftBank e o Tiger Global Management, atingindo uma avaliação de 33 mil milhões de dólares, num novo sinal de que a procura por "fintechs" tem aumentado.Este financiamento vai servir para a empresa expandir o negócio em termos de novos produtos e entradas em novos mercados, incluindo os EUA e a Índia, de acordo com a própria empresa. Recentemente, tem-se assistido a uma forte procura por empresas que aliam a tecnologia e a banca por parte dos investidores.





estreou-se na bolsa de Londres a 7 de julho com uma avaliação de mercado na ordem dos 11,3 mil milhões de dólares. Anteriormente conhecida como TransferWise, a empresa foi fundada em 2010 pelos estonianos Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann, que decidiram avançar por considerarem que a banca tradicional cobrava elevadas comissões para transferir dinheiro do Reino Unido para a Estónia.

A entrada da Wise em bolsa representa um ano de recordes de novas estreias no mercado bolsista de Londres este ano. Várias empresas de tecnologia, incluindo a Deliveroo, a Trustpilot ou a Moonpig já listaram em Londres este ano e ajudaram a empurrar as ofertas públicas iniciais (IPO) para um recorde.

A startup sueca Klarna Bank AB, que permite que os clientes online paguem as suas compras em prestações, viu a sua avaliação subir para os 45,6 mil milhões em junho, após uma nova ronda de financiamento. Em pouco mais de um ano, a empresa viu o seu valor subir quatro vezes mais.Também no Reino Unido, a "fintech" Wise A Revolut tem cerca de 15 milhões de clientes e 500.000 empresas a usarem os seus produtos, que incluem contas bancárias, transferências internacionais de dinheiro, criptomoedas e negociação de ações. Em 2020, a empresa registou prejuízos de 278 milhões de dólares, mais do dobro em termos homólogos, devido ao aumento de custos em expandir o negócios, disse a empresa.