Sonae Capital agrava prejuízos para 7,47 milhões

A empresa liderada por Cláudia Azevedo registou perdas de 7,47 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, contra 5,05 milhões um ano antes, superando assim as estimativas dos analistas.

A Sonae Capital reportou um prejuízo de 7,47 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano, o que corresponde a um agravamento de 47,9% face às perdas de 5,05 milhões no período homólogo de 2017.

Este resultado líquido fica assim abaixo das projecções dos analistas do BPI e CaixaBI, que apontavam para prejuízos de 5 milhões de euros, um valor de igual dimensão ao mesmo período do ano passado.





Já o volume de negócios ascendeu, no mesmo período, a 39,06 milhões de euros, mais 31% do que os 29,81 milhões registados nos primeiros três meses de 2017. Os analistas do BPI estimavam receitas de 41 milhões de euros e os do CaixaBI apontavam para 39,4 milhões.





(notícia em actualização)