Sonae Capital agrava prejuízos, mas analistas recomendam "comprar"

Os analistas do BPI desvalorizam os resultados mais negativos do que o esperado que a Sonae Capital apresentou no primeiro trimestre. Dizem que este é "um dos trimestres menos representativos" e contam com desfechos positivos na venda de activos imobiliários.

a estimativa mais recente de custo total relativo ao processo de descontinuação da operação da RACE no Brasil que ascende a 2 milhões de euros", justificou a empresa.



Os resultados da Sonae Capital surpreenderam pela negativa, superando em quase 50% as perdas estimadas pelos analistas. Mas este desempenho não deve desanimar os investidores, defendem os analistas."A Sonae Capital apresentou resultados neutrais e o primeiro trimestre é um dos menos representativos para a empresa", dizem os analistas do BPI. Tendo em conta "acordos promissores" para a venda de activos imobiliários no segundo trimestre, os quais não são centrais no negócio da empresa, os mesmos analistas reforçam a recomendação de compra para os títulos da cotada.Posto isto, as estimativas para o ano mantém-se inalteradas. "Não deveremos fazer revisões relevantes nesta fase", afirma o BPI. A casa de investimento deste banco aponta para uma dívida líquida de 129 milhões de euros até ao final de 2018, reflectindo o investimento necessário à expansão e o peso dos dividendos, que são descontados no dia 28 de Maio.A empresa liderada por Cláudia Azevedo deu conta ao mercado de um prejuízo de 7,47 milhões de euros no primeiro trimestre, superando em 47,9% as perdas de 5,05 milhões do mesmo período em 2017 e o valor esperado pelos analistas, que rondava precisamente os 5 milhões. A empurrar a Sonae para terreno mais negativo esteve "Os analistas reconhecem este como um dos principais factores para o desvio em relação às estimativas, para além do efeito das provisões mais elevadas do que o esperado.Na sessão desta quarta-feira, a primeira após a apresentação do relatório e contas relativo ao primeiro trimestre, as acções da cotada apresentaram uma desvalorização de 6,76% para os 96,6 cêntimos, mas já reduziram a quebra para os 1,74%, cotando agora nos 1,018 euros.

