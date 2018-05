Sonae vai abrir primeira sede em Espanha e junta 400 colaboradores

A Sonae tem uma nova morada em Madrid, que será também a sua primeira sede em Espanha. Já no início de 2019, o edifício vai acolher cerca de mais de 400 colaboradores, adianta um comunicado da empresa, esta quarta-feira, 30 de Maio.





O Edifício Iconic foi "cuidadosamente escolhido pela sua localização privilegiada". O comunicado destaca ainda as boas acessibilidades e os "espaços agradáveis" tanto no interior como no exterior.





O edifício foi construído em 2008 e situa-se no bairro de Arturo Soria, junto de outras empresas multinacionais. O prédio pertence ao grupo imobiliário HISPANIA e foi projectado pelo arquitecto Rafael de La-Hoz Castanys. O novo edifício da multinacional portuguesa vai contar com 6.758 m2 divididos por um piso térreo e sete andares.





A primeira sede espanhola da Sonae irá receber mais de 400 colaboradores da Sonae em Espanha, nomeadamente da Worten, Zippy, Losan, Salsa, S21Sec, WeDo Technologies, Sonae Sierra ou Sonae Arauco, segundo o comunicado da empresa.





O edifício em Madrid "responde ao compromisso da Sonae com a sustentabilidade ao possuir certificação BREAMM". Este selo é uma "garantia de que o funcionamento do edifício tem impactos reduzidos no meio ambiente, com baixas emissões de CO2, ao mesmo tempo que proporciona maior conforto e bem-estar aos colaboradores, através do controlo da qualidade do ar e do nível de iluminação", de acordo com o comunicado da Sonae.





Espanha é o principal mercado internacional da Sonae, pelo que a criação de um escritório único no país vai reforçar "o posicionamento do grupo" e criar as "melhores condições para as equipas actuais", assim como melhorar "a atractividade no recrutamento de futuros colaboradores, de forma a manter a aposta de crescimento neste país", de acordo com o comunicado.