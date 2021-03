Claúdia Azevedo: acusações da Concorrência são "graves e sem provas"

A CEO da Sonae está preparada para passar "muitos anos" na justiça, a contestar as acusações de que a empresa é alvo por parte da Autoridade da Concorrência (AdC).Na conferência de apresentação dos resultados da empresa, que decorreu esta quinta-feira, Cláudia Azevedo classificou a acusação da AdC como "absolutamente inacreditável"."Temos um dos mercados mais concorrenciais do mundo. Somos o mercado que mais promoções vende no mundo. Achamos estranho como é que um regulador publica essa decisão na comunicação social sem dar nota às empresas. Partilha emails descontextualizados, cortando metade, partilha informação ilegal, descontextualizada. Acusam-nos de coisas sem provas nenhumas, nem a nós nem aos outros players", destacou Cláudia Azevedo, referindo-se à acusação produzida no passado mês de dezembro pela AdC.Em causa está o suposto alinhamento de preços de venda ao público , em prejuízo dos consumidores. Além da Sonae, que foi condenada, através do Modelo Continente, a uma multa de 121, milhões de euros, o processo envolve também o Pingo Doce, Auchan, Intermaché, Lidl e E.Leclerc, bem como os fornecedores de bebidas Primedrinks e SCC e ainda dois gestores.Para Cláudia Azevedo, o processo "coloca o bom nome das empresas em causa", e será contestado em tribunal. "Não percebemos de onde isto vem, a não ser de uma vontade de ter soundbytes na comunicação ou ter valores enormes de multas. São acusações sem provas e acho que é muito grave", reforçou a líder da Sonae."Agora vamos todos para tribunal e quanto tempo é que vai demorar? Cinco anos, dez anos? Põe-nos numa situação péssima, a todos. Apostamos muito em Portugal e achamos que merecemos mais respeito. Cumprimos sempre a lei. Vamos lutar. Vamos passar muitos anos nisto. Quando os investidores olham para esta situação não gostam e não percebem o que vai acontecer", concluiu.