CEO da Sonae em Davos: “A pandemia veio demonstrar a importância dos valores”

Apesar de assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, o Governo português não se fez representar no Fórum Económico Mundial de Davos, que arrancou esta segunda-feira, em formato digital devido à pandemia.

Além de António Guterres, na qualidade de secretário-geral das Nações Unidas, a presença portuguesa esteve também representada, esta segunda-feira, por Cláudia Azevedo, CEO do grupo Sonae, onde afirmou que "a pandemia veio demonstrar a importância dos valores, do propósito e das pessoas para as empresas", realçando que a missão das empresas ganhou uma especial relevância.

"Na Sonae temos a missão de criar valor económico e social de longo prazo, mas quando me tornei CEO da Sonae houve quem comentasse que era impossível conjugar retorno financeiro com a criação de valor social. O último ano veio demonstrar que isso era possível e desejável", afiançou Cláudia Azevedo, que é presidente executiva do grupo Sonae desde 30 de abril de 2019.

Cláudia Azevedo defendeu que "em 2021 os conselhos de administração das empresas devem focar-se no planeta e nas pessoas, estabelecendo objetivos ambiciosos, envolvendo todos e premiando o esforço de cada um", de acordo com um comunicado do grupo sediado na Maia.

A CEO da Sonae integrou o painel "Reorienting Boards for the Long Term" (Reorientar os Conselhos de Administração para o Longo Prazo), que se debruçou sobre os passos concretos que os líderes empresariais podem dar para criar um mundo empresarial mais focado no valor criado para todos os "stakeholders" e para o meio ambiente.

O grupo de oradores incluiu ainda Jean Raby, CEO do Natixis Investment Managers, Paul Bulcke, chairman da Nestlé, André Hoffmann, chairman da Massellaz, Masayuki Hyodo, presidente e CEO da Sumitomo Corporation e Adam Robbins, diretor do Fórum Económico Mundial.

Devido à pandemia, este ano a conferência de Davos decorre em formato digital até ao próximo dia 29 de janeiro.

A conferência de Davos, que decorre até 29 de janeiro, reúne diversos líderes mundiais, nomeadamente Angela Merkel, chanceler da Alemanha, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Xi Jinping, presidente da China, Yoshihide Suga, primeiro ministro do Japão, Emmanuel Macron, presidente de França, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da Organização Mundial de saúde, entre muitos outros.