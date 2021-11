Sonae Sierra investe 22 milhões na construção de casas na Roménia e compra “mercato” em Itália

A Sonae Sierra, que se apresentava até há pouco como especialista em centros comerciais, está agora também apostada na expansão do negócio de gestão de fundos imobiliários, tendo ainda alargado a sua atividade de promoção imobiliária a "projetos urbanos sustentáveis e diferenciadores", continuando a aumentar a oferta de serviços imobiliários para "os novos conceitos de vida urbana", sem levantar o pé no "acréscimo de valor" ao seu atual portfólio de "shoppings".

No quadro deste novo ciclo da Sonae Sierra, o braço imobiliário do grupo controlado pela família Azevedo, vai arrancar, entre outros projetos, com a construção da terceira torre de escritórios do complexo do Colombo, uma obra orçada em 100 milhões de euros, e investir 22 milhões de euros num projeto residencial em Bucareste, capital da Roménia, próximo do seu centro comercial ParkLake, que juntamente com o Gil Orsi, situado em Biella (Itália), são os únicos dois "shoppings" que a empresa controla a 100%.

Estes dois projetos integram o objetivo da Sonae Sierra de aumentar de oito para 10 mil milhões de euros de ativos sob gestão, nos próximos quatro a cinco anos. Atualmente, a empresa já gere mil milhões de euros em ativos que não centros comerciais, prevendo investir mais mil milhões fora dos "shoppings", com a construção de mais de 300 mil metros quadrados até 2025.

Apostada também no crescimento dos serviços de gestão de espaços comerciais para terceiros, a Sonae Sierra soma, na área da requalificação de mercados alimentares urbanos, complexos como o Mercado Municipal de Braga, o alemão Europa Galerie ou o marroquino Aeria Mall.

"E, na semana passada, compramos a concessão do Mercato Reggio Emilia, em Itália", revelou o CEO da Sonae Sierra,Fernando Guedes de Oliveira, esta quarta-feira, 17 de novembro, num encontro com jornalistas, no Porto.