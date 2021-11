Sonae Sierra avança com 100 milhões na construção de nova torre no Colombo

Cinco anos depois de ter anunciado um investimento de 151 milhões de euros na expansão do Colombo, em Lisboa, que incluía uma terceira torre de escritórios, a Sonae Sierra promete agora que vai mesmo avançar com o projeto.



"Foi posto em 'stand by', mas vai arrancar no princípio do próximo ano, num investimento de 100 milhões de euros", anunciou o CEO da Sonae Sierra, esta quarta-feira, 17 de novembro, num encontro com jornalistas, no Porto.



Na mesma altura, deverá também entrar em obra "a primeira fase de expansão do centro comercial Colombo", adiantou Fernando Guedes de Oliveira, sem detalhar, até ao momento, o investimento no alargamento do "shopping" nem as áreas de construção de ambos os projetos.





O projeto inicial apontava para uma nova torre de escritórios com 33 mil metros quadrados, e a expansão da área comercial em mais 10,5 mil metros quadrados de área bruta locável.

(Notícia atualizada às 12:00)