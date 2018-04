Sonae Sierra poupa 24,5 milhões de euros com "cortes" de luz e água

A implementação de medidas de eficiência energética permitiu à Sonae Sierra evitar 24,5 milhões em custos operacionais durante o ano de 2017, segundo os cálculos divulgados esta segunda-feira, 23 de Abril, pela empresa proprietária de 46 centros comerciais, que sobem para 81 na soma dos projectos que gerem e/ou comercializam.

Face a 2016, por cada metro quadrado no portefólio detido, a empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira registou uma redução de 2,4% no consumo de electricidade. Por outro lado, o consumo de água por visitante baixou 2,6% no ano passado. A dona do Colombo ou do NorteShopping contabiliza ainda um corte de 10% no número de "acidentes com assistência médica e acidentes graves" por milhão de pessoas nos centros comerciais.





Assegurando uma média anual de 30,8 horas de formação por colaborador, a Sonae Sierra refere numa nota de imprensa que, ao nível da ecoeficiência nos shoppings, alcançou "na totalidade 68% dos seus objectivos (…) e parcialmente 11%" deles, sublinhando ainda que "as práticas de sustentabilidade contribuíram positivamente para os bons resultados económicos".

Em 2017, a Sonae Sierra registou lucros de 110 milhões de euros, uma queda de 39% face aos 181,2 milhões do ano precedente. Quando informou a CMVM, a 13 de Março, a empresa que gere quatro fundos imobiliários e que tem actualmente 14 projectos em desenvolvimento justificou este decréscimo com o "menor valor criado nas propriedades de investimento".

Disparam resíduos para reciclagem

Numa comparação em que recorre a um ponto de referência mais longínquo, a empresa do grupo Sonae aponta para um aumento de eficiência de 23% ao nível da utilização de água e de 47% no consumo de electricidade desde 2003. E desde 2002, garante ainda, "a percentagem de resíduos reciclados aumentou 239% e os resíduos enviados para aterro diminuíram 68%".

Com escritórios em 12 países, a Sonae Sierra fornece serviços em geografias como Portugal, Alemanha, Argélia, Brasil, Colômbia, Eslováquia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia, Rússia, Tunísia e Turquia. Poucos dias depois de ganhar cinco novos shoppings argelinos e turcos, no final de Fevereiro anunciou que vai participar num investimento de 200 milhões em Itália, numa parceria com a Impresa Pizzarotti, parcialmente financiado por um conjunto de instituições financeiras representadas pelo UniCredit, pelo Banca IMI e pelo Banco BPM.