SpaceX levanta 750 milhões de dólares em nova ronda de financiamento

A SpaceX, empresa de exploração aeroespacial liderada por Elon Musk, prepara-se para levantar 750 milhões de dólares numa nova ronda de financiamento, o que eleva a avaliação da empresa aos 137 mil milhões.Segundo a CNBC , que avança a informação, entre os investidores está a capital de risco Andreessen Horowitz, que deverá liderar a ronda. Não é a primeira vez que a empresa investe na SpaceX, a par de nomes como a Founders Fund, Sequoia e Gigafund.Só em 2022, a empresa de Musk levantou mais de 2 mil milhões de euros em financiamento, tendo em maio sido avaliada em 127 mil milhões de dólares.No final de dezembro, a companhia norte-americana comunicou ao regulador do mercado dos valores mobiliários norte-americano (na sigla inglesa SEC) o levantamento de 337 milhões de dólares com uma venda de ações.A SpaceX compete com a Blue Origin de Jeff Bezos e com a Virgin Galactic de Richard Branson. Entre os vários objetivos, está o de "pisar" Marte até 2030.