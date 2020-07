Stilwell d'Andrade é o novo CEO interino da EDP

Leia Também Ações da EDP suspensas em bolsa pela CMVM

Perante este cenário, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho de Administração Executivo, "deliberaram proceder à nomeação do Chief Financial Officer, Eng. Miguel Stilwell de Andrade, para o exercício interino das funções e cargo de presidente do Conselho de Administração Executivo". Esta nomeação vigora "enquanto se verificar o impedimento do Dr. António Mexia, e em acumulação com as actuais funções [de CFO]".A EDP assinala que "o Conselho de Administração Executivo mantém todos os poderes e condições necessárias para assegurar o regular funcionamento da sociedade e das suas relações com as subsidiárias, nomeadamente a EDP Renováveis e a EDP Energias do Brasil".No comunicado, a elétrica "reafirma que relativamente às matérias em causa não houve qualquer irregularidade que lhe possa ser imputada. O enquadramento legal existente desde 2004, as decisões da Comissão Europeia de 2004, 2013 e 2017 e os estudos e pareceres independentes sobre estas matérias demonstram que os montantes devidos pela cessação dos CAE e transição para o regime de CMEC e o montante pago pela extensão da utilização do DPH foram justos e nos termos das condições de mercado".Por último, a EDP assegura que se mantém "empenhada na concretização do Plano de Negócios apresentado ao mercado em março de 2019".