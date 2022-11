Subida de juros nos depósitos? BPI diz que decisão será tomada "a seu tempo"

João Pedro Oliveira e Costa afirma que a evolução dos juros concedidos aos clientes pelos depósitos, "normalmente, é desfasada do crédito" e que, por isso, ainda não foi tomada a decisão de dar maiores bonificações pelo dinheiro que os clientes têm depositado no banco."Acredito que mantendo-se a evolução das taxas de juro que se está a verificar, a seu tempo, se isso for encarado como uma situação conveniente, a remuneração acabará por acontecer, mas ainda não há nenhuma decisão tomada", afirmou João Pedro Oliveira e Costa em conferência de imprensa de apresentação de resultados, em que o BPI revelou ter lucrado 284 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.O presidente executivo do BPI recorda ainda que os juros estiveram negativos durante "um período significativo", sem que os bancos pudessem repercuti-los nos clientes, mas garante que a ausência de uma subida para os clientes neste momento "não é uma compensação" face a esse período.O BPI apresentou um resultado líquido positivo de 286 milhões de euros de janeiro a setembro, uma subida de 18% face ao mesmo período do ano passado, indicou o banco em conferência de imprensa."A atividade em Portugal contribuiu com 159 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 25% face ao período homólogo de 2021", revela ainda.A carteira de crédito aumenta 1,8 mil milhões de euros, ou seja, mais 7%. O crédito à habitação sobe ainda mais, 10% nos primeiros nove meses do ano, para 14 mil milhões de euros, e a contratação de crédito hipotecário cresceu 24% face ao período homólogo, embora seja notado "claramente um abrandamento no terceiro trimestre", afirma João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI. Já no caso dos empréstimos a empresas, houve um crescimento homólogo de 4%, para 10,9 mil milhões de euros.Nos depósitos, há um aumento de 8%, para 30,4 mil milhões de euros, representando 71% do ativo.