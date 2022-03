Sueca Anticimex anda a comprar empresas de controlo de pragas em Portugal. E vão 7

A multinacional especializada em controlo preventivo de pragas Anticimex, fundada na Suécia em 1934 e que opera em Portugal desde 2013, comprou a empresa B-Alert & Controlpeste, de Viana do Castelo, que conta com uma experiência de mais de duas décadas no controlo de pragas no nosso país

"Esta é a sétima aquisição concluída nos últimos cinco anos, reforçando assim a presença da Anticimex em Portugal, prevendo chegar a uma faturação de nove milhões de euros em 2022, equivalente a um crescimento de 14% em relação a 2021", avança a empresa, em comunicado.

Leia Também Sueca Anticimex compra empresa de controlo de pragas em Leiria

"Este crescimento tem sido fruto de muito trabalho de todos os colaboradores da empresa, que ao longo dos últimos anos têm sido uma peça chave no desenvolvimento e na melhoria da prestação de serviços aos nossos clientes", enfatiza Paulo Coelho, diretor-geral da Anticimex Portugal.

Leia Também Sueca Anticimex dispara serviços de desinfeção em Portugal

"Esta aquisição representa mais um passo importante na obtenção dos nossos objetivos para 2025, em reforçar a posição da Anticimex como empresa líder de mercado na área do controlo preventivo de pragas em Portugal", avança o mesmo gestor.

A Anticimex emprega agora em Portugal 148 trabalhadores, que prestam serviços "a mais de 12 mil clientes, em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e Madeira".

Em aquisições e fusões realizadas em Portugal, a multinacional sueca já investiu mais de 12 milhões de euros.