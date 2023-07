Sueca Anticimex comprou nove empresas em Portugal nos últimos sete anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 1934, numa época em que aproximadamente metade dos apartamentos na Suécia estavam infestados de percevejos, era fundada a Anticimex, que significa "contra percevejos".

"A ideia era oferecer aos proprietários um contrato anual ‘sem garantia de percevejos’ a um preço fixo. Se o cliente não ficasse satisfeito, o tratamento era repetido sem nenhum custo adicional. Isso possibilitou-nos o controlo sobre o problema dos percevejos e, com o tempo, também levou a tratamentos menos dispendiosos e bem-sucedidos", conta a empresa.

Hoje, a Anticimex está presente em duas dezenas de países, entre os quais Portugal, onde entrou em 2013.

No mercado nacional, a empresa tem vindo a crescer de forma fulgurante por via aquisitiva.

"A Anticimex Portugal, líder no setor de controlo preventivo de pragas, anuncia hoje a sua nona aquisição em solo português nos últimos sete anos", avança a empresa, esta sexta-feira, 14 de julho, em comunicado.

Após um investimento em aquisições estimado em mais de 12 milhões de euros, só no último ano comprou mais três empresas no nosso país: depois da B-Alert & Controlpeste, de Viana do Castelo, e da maiata desilíder – efetuadas em março e dezembro de 2022, respetivamente -, fechou agora a aquisição da açoriana Carreiro & Cavaco.

"A empresa, por meio da sua subsidiária nos Açores, a empresa Pestkil, tinha já uma posição de liderança no mercado dos Açores. Agora, com a incorporação da Carreiro & Cavaco, a segunda maior empresa de controlo de pragas na região, a Anticimex reforça ainda mais a sua posição como líder indiscutível", enfatiza a empresa.

"Esta aquisição é um marco importante para a nossa empresa", sinaliza Paulo Coelho, diretor geral da Anticimex Portugal.

"Com a integração da Carreiro & Cavaco na nossa equipa, estamos confiantes de que poderemos aumentar significativamente a nossa carteira de clientes, oferecendo serviços inovadores baseados em práticas sustentáveis e na redução significativa do uso de produtos tóxicos", afiança.