Sueca Transcom dobra no Porto com 100 pessoas e quer mais 300

Fundada na Suécia, em 1995, detém escritórios na Europa, América, Ásia e Norte de África, com cerca de 30 mil trabalhadores em 50 centros de contato, localizados em 27 países, prestando serviços em 33 línguas para marcas internacionais.

Trata-se da Transcom WorldWide, que se dedica à gestão personalizada de atendimento ao cliente, processos de negócios e inteligência artificial para diversos setores, que está presente em Portugal há duas décadas, empregando mais de 520 pessoas.

Com um escritório em Famalicão e outro no Porto, na Rua de Sá da Bandeira, a Transcom abriu esta quarta-feira, 19 de abril, um novo escritório na cidade liderada por Rui Moreira, situada na Rua de Latino Coelho.

"Já criou na Invicta mais de 100 postos de trabalho, tendo como objetivo atingir os 200 nos próximos três anos", avança a autarquia.

A Transcom coloca a fasquia bem mais acima: "Com este novo centro, espera-se crescer com mais de 300 vagas ao longo do ano e oferecer serviços em vários idiomas", promete a empresa, em comunicado, adiantando que "o recrutamento será feito localmente e através da oferta de realocação de outros países europeus, um processo em que a Transcom tem um forte histórico", sublinha.

"O Porto cresceu rapidamente para ser um importante centro de negócios. O clima excepcional e a qualidade de vida atraíram pessoas jovens e bem-educadas de toda a Europa, tornando-o muito interessante para nós, pois procuramos expandir nossa oferta multilíngue", afirma Fernando Oliveira, country manager da Transcom Portugal.

"No Porto, podemos criar uma oferta apelativa para os nossos clientes, oferecendo serviços de nível nativo para oito idiomas a partir de um local, e uma oportunidade incomparável para jovens talentos – um ambiente extremamente internacional onde podem crescer na sua função e futura carreira", realça o mesmo gestor, rematando que, "além disso, o nível educacional e cultural do Porto é muito elevado, o que facilita o acesso ao talento de que precisamos e torna-o uma cidade vibrante e excitante para viver e visitar".

Para Ricardo Valente, vereador do pelouro da Economia, Emprego e Empreendedorismo da Câmara do Porto, "a crescente presença da Transcom no Porto, com a abertura de um novo centro de atendimento, é uma prova da capacidade do Porto de atrair e permitir que as empresas cresçam num ambiente de negócios internacional".