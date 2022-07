Supremo duelo em Lisboa num negócio de 125 milhões

Com base num acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, a gaiense DreamMedia “alertou” Carlos Moedas que, caso o município decida assinar o contrato de concessão de publicidade exterior com a JCDecaux, tal “redundará certamente em indemnizações milionárias”. O grupo francês considera que a sua concorrente está confundida sobre a decisão judicial invocada.

Supremo duelo em Lisboa num negócio de 125 milhões









