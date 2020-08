TAP perde quota em todos os aeroportos portugueses, à exceção do Funchal

A companhia aérea manteve a liderança no seu hub de Lisboa no segundo trimestre, mas viu cair a quota de mercado de 51% para 18%. No aeroporto do Porto desceu à oitava posição e em Faro nem consta entre as 10 maiores. Já no Funchal subiu aos 80%.

TAP perde quota em todos os aeroportos portugueses, à exceção do Funchal









