TAP, Portugália e Cateringpor declaradas empresas "em situação económica difícil"

"A declaração das empresas em situação económica difícil, até ao final do ano de 2024, é, assim, considerada instrumental para o futuro da TAP, contribuindo para a sua sobrevivência e sustentabilidade através de significativas poupanças de custos e reduzindo as necessidades de caixa, bem como as necessidades de apoio à TAP por parte do Estado Português", pode ler-se na resolução. Além disso, refere, "o estatuto de empresa em situação económica difícil permitirá à TAP a manutenção de postos de trabalho, que em outras circunstâncias deixariam de poder ser suportados, num contexto em que os concorrentes estão a implementar agressivos programas de restruturação e de redução de custos, preparando-se para um período de acrescida intensidade competitiva".



A declaração de empresa em situação económica difícil é o primeiro passo para a aplicação do plano de reestruturação da TAP, que inclui medidas como a redução de salários.





A TAP, a Portugália e a Cateringpor foram declaradas como empresas "em situação económica difícil". A resolução do Conselho de Ministros foi publicada em Diário da República , esta quinta-feira, 14 de janeiro. Será este regime, pedido no âmbito do plano de reestruturação, que vai permitir suspender os acordos de empresa.

Na apresentação pública das linhas gerais desse plano o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, salientou a necessidade de uma redução dos custos laborais da empresa em 1,4 mil milhões de euros até 2024.





Segundo revelou então, até 2024 a TAP vai perder 6,7 mil milhões de euros de receitas, o que obriga a companhia a ajustar custos, designadamente na massa salarial.



O redimensionamento da transportadora tem prevista a saída de 2.000 trabalhadores e uma redução das remunerações acima dos 900 euros até 25%.





Segundo a resolução publicada esta quarta-feira, ficou estabelecido que estas empresas vão dar início, no primeiro trimestre de 2021, "ao processo negocial para a revisão dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho de que aquelas empresas sejam outorgantes, na sequência da apresentação das linhas gerais do plano de reestruturação aos sindicatos, adaptando aqueles instrumentos à nova realidade competitiva das empresas e do setor".





Refere ainda que a

declaração das empresas em situação económica difícil produz efeitos até dia 31 de dezembro de 2021, renovável, por iguais períodos, nos termos do plano de reestruturação.