Tecnologia da Efacec usada para gerir distribuição de energia em França

Leia Também Governo põe Ramalho escolhido por Isabel dos Santos à frente da Efacec

A SRD e a Gérédis, operadoras de distribuição local de energia em França, adjudicaram à Efacec a modernização dos centros onde é feita a gestão da rede de distribuição elétrica de Vienne e Deux-Sèvres, na região da Nova Aquitânia, zona oeste de França.A informação foi anunciada esta quinta-feira, 12 de novembro, pela Efacec, em comunicado enviado às redações. A tecnologia concebida pela empresa portuguesa, esclarece o comunicado, "vai permitir a gestão e o controlo de toda a rede de média e baixa tensão" daquelas regiões, o que abrange "cerca de 300 mil clientes, 60 subestações primárias e 18 mil subestações secundárias, 100 produtores na média tensão e 8 mil na baixa tensão".Em causa estão os sistemas ADMS (Advanced Distribution Management System), que a Efacec irá fornecer às duas empresas francesas. Esta adjudicação, considera a empresa "é uma importante conquista num mercado estratégico como é França, no qual a Efacec está apostada em reforçar a sua presença no domónio da operação de redes avançadas e gestão de infraestruturas".Esses sistemas serão utilizados nos centros de telecontrolo criados pela SRD e pela Gérédis para gerir as redes de eletricidade, monitorizando e operando remotamente equipamentos geograficamente dispersos.A Efacec não revela quais os valores em causa nas adjudicações obtidas.