Siza Vieira: Há mais interessados na compra da Efacec

Leia Também Energia: Efacec aos comandos de 10 milhões de gregos

Leia Também Estado não irá pagar tão cedo um euro pela Efacec

"Tivemos já novas manifestações de interesse além daquelas entidades que apresentaram propostas no processo que anteriormente estava em curso", disse à Lusa Pedro Siza Vieira no ministério da Economia e da Transição Digital, em Lisboa.O ministro lembrou as empresas que apresentaram propostas ainda antes da nacionalização de 71,73% do capital da Efacec, presumindo que "continuarão interessadas", embora o Governo tenha formalmente de abrir um processo de reprivatização."Também nos têm feito chegar manifestações de interesse de outros lados", disse Pedro Siza Vieira, sem concretizar, mas sublinhando que agora a empresa nortenha "já não tem as mesmas dificuldades que estava a ter nos últimos tempos" devido à situação da sua antiga acionista maioritária, a empresária Isabel dos Santos.Assim, o número dois do Governo considerou que "a empresa até pode ser melhor valorizada pelo mercado".No dia 26 de junho, ainda antes de ser nacionalizada, a Efacec anunciou ter recebido "cerca de uma dezena" de propostas não vinculativas de grupos industriais e fundos de investimento, nacionais e internacionais, para aquisição do capital de Isabel dos Santos na empresa.Na semana seguinte, no dia 02 de julho, o Conselho de Ministros aprovou o decreto de lei para nacionalizar "71,73% do capital social da Efacec", uma empresa nacional que "constitui uma referência internacional em setores vitais para a economia portuguesa".No mesmo dia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que nacionaliza a empresa Efacec, justificando a decisão, entre outras razões, pela "natureza transitória da intervenção".O Conselho de Administração da Efacec considerou que a nacionalização de 71,73% da empresa é "um claro reconhecimento" do "valor económico e estratégico" do grupo, permitindo "viabilizar a sua continuidade" e manter o seu "valor financeiro e operacional".Dois dias depois, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que a nacionalização da Efacec não é para ser duradoura, defendendo que "quanto mais curta melhor".Pedro Siza Vieira afirmou, no dia 07 de julho, que o Estado está a "salvar uma empresa" e não "os financiadores e os acionistas" da Efacec e que o valor da indemnização não será suficiente para saldar a dívida de Isabel dos Santos.