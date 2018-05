Telepizza e Pizza Hut fazem aliança mas mantêm marcas separadas

As rivais Telepizza e Pizza Hut chegaram a acordo para uma parceria com vista à expansão do grupo espanhol na América Latina, Espanha, Portugal e Suíça.

A Telepizza e a Pizza Hut chegaram a acordo para estabelecer uma parceira, anunciaram as empresas em comunicado divulgado esta quarta-feira, 16 de Maio.





O objectivo do grupo Grupo Telepizza nesta aliança com a Yum! Brands passa por expandir a actividade do grupo espanhol para os mercados da América Latina, Caraíbas, Espanha, Portugal e Suíça, adiantam as empresas no comunicado citado pela Bloomberg.