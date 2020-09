Tensai ganha negócios a frio à China e contrata mais 40 pessoas

Sem recorrer ao lay-off e com zero infetados com covid-19, a fabricante portuguesa de frigoríficos e outros sistemas de refrigeração, que reforçou o seu efetivo para 250 trabalhadores durante a pandemia, aumenta as vendas para 25 milhões de euros, com as exportações a valerem 85%.

